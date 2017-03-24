彭淮南談一例一休 林全：不會沒彈性

行政院長林全今天表示，一例一休不會有「沒有彈性」問題，真正原因是立法過程協商時加了不少規定被認為缺乏彈性，及過去勞動基準法有些缺乏彈性的規定被批評。

一例一休政策上路後爭議不斷，中央銀行總裁彭淮南昨天說，台灣勞動市場規範標準偏高，易造成勞動市場僵固化，影響就業機會，應採「彈性且安全」的勞工市場政策。

林全上午在立法院受訪被問及彭淮南說「一例一休」沒彈性、最終可能失敗時表示，沒看到彭淮南這樣講，是看到媒體這樣登。

他說，真正沒彈性主要是一例一休修法過程中，立法院協商加了不少有關規定，「那規定被認為缺乏彈性，不容易解釋那麼清楚」。

此外，林全表示，過去勞基法有些缺乏彈性的規定也被批評，變成一例一休的問題，但不必追究過去誰立法或為什麼會有這個立法？行政院會面對現在困難，讓企業界在減少勞工工時與維持勞工工作品質生活情況下，盡量讓企業需求彈性化、盡量磨合，不影響勞工工作權益與生活品質。

媒體追問是否與彭淮南有瑜亮情結？林全則離去沒回答。1060324

(中央社)