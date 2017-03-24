林書豪13分5助攻 籃網本季首度連勝

美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天傷癒復出，主場先發迎戰鳳凰城太陽隊，貢獻13分5助攻3籃板，籃網以126比98擊敗太陽，拿下本季首度連勝。

林書豪次節轟下11分，助球隊上半場站上領先，第3節剩4分25秒，靠上籃再添2分，末節在球隊大幅領先情況下未再上場，整場比賽攻下13分。

籃網首節落後10分，次節在林書豪強攻11分帶領下站上領先，下半場籃網在第3節拉出32比15攻勢拉開領先差距到19分，末節籃網輕鬆打，最終以126比98擊敗太陽，收下本季首度連勝。1060324

(中央社)