國中女慘死輪下 家屬怒指司機車速過快
碇內國中15歲蘇姓國中少女昨天搭乘基隆客運1062班次，和另兩名同學疑似嬉鬧，洽巧行經瑞芳區大寮路過彎，直接撞擊側邊車門被甩出，慘遭公車後輪當場輾斃。家屬不滿司機害少女慘死，氣憤表示，當時車上擠滿乘車人潮，司機車速過快，學生才會被擠到車旁，遇上過彎路段離心力過大，蘇女一時抓不穩才會被甩出車外。
而事發當時，蘇姓少女的妹妹曾伸手企圖抓住姐姐卻未成功，就連身上書包都被扯斷掉下車，親眼目睹姐姐慘死輪下。
家屬今天在基隆殯儀館等待檢察官勘驗時情緒激動地討論，蘇姓少女家屬認為當時4名學生應該沒有在車上嬉鬧，蘇女應該是因離心力被車甩出，而蘇女妹妹伸手要拉姊姊，差點也被一同扯下車，家屬駁斥嬉鬧說法，認為是司機無故開啟側門，才導致這起悲劇。
(中時)
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