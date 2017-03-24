同婚釋憲 許毓仁批法務部言論誇張

立委許毓仁到場聲援。（陳宜加攝）

同婚釋憲案言詞辯論今天登場，庭上展開激烈攻防。挺同婚團體「婚姻平權大平台」今天邀支持群眾現場全程直播，由總召集人呂欣潔、人權律師林實芳點評並解說，協助理解專業法律文字；伴侶盟也選於他處進行直播。

力推同婚初審過關的立委尤美女、許毓仁，今天也預計到場與談，許毓仁稍早已到場與群眾坐在一起，他表示，上午也在辦公室收看直播，批評法務部發言圍繞在數千年傳統、同婚需求何時產生等言論，「真的很誇張！」

婚姻平權大平台表示，大法官為審理北市政府、祈家威就民法親屬篇第二章婚姻規定「同性別二人間不能成立法律上婚姻關係」，認定違憲而聲請釋憲。

(中時)