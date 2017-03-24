屏警攀降豪宅 破獲詐騙集團

屏警利用攀降破窗，破獲詐騙集團。(林和生翻攝)

屏警破獲詐騙集團，共逮9男3女。(林和生翻攝)

詐騙集團承租豪宅，專門詐騙對岸民眾。(林和生翻攝)

屏東警方偵破一處專門詐騙大陸地區民眾的詐騙集團，由25歲蔡姓男子為首，以每月4萬5000元承租南市豪宅，周遭共架設3台監視器以躲避查緝，且人員採集中管理、嚴禁成員外出走漏風聲，並聘請專人負責三餐。

警方跟監許久，突然瞧見一旁工地有雲梯車駛來，靈機一動以1000元代價承租，先由3名幹員升至3樓破窗，並由5名霹靂小組從隔壁5樓攀降會合，一舉瓦解詐騙機房，順利逮捕9男3女。

警方發現，集團詐騙方式是利用機房內的網路平台自動撥號系統，對中國不特定人的電話進行撥號，以郵件尚未領取為由，要民眾依語音指示回撥並轉接至機房，再由集團成員假冒中國郵政局人員，套取對方姓名等資料抄寫後，轉由集團內第二線電話接聽員假冒公安人員，向對方誆稱要製作筆錄並確認帳戶餘額，要求提交金錢配合調查。

現場搜索共計查扣18台智慧型手機及平板電腦、3台筆記型電腦等詐騙工具，科技偵查隊利用各類解析工具於查扣物品取得相關經營詐騙機房跡證，讓犯嫌無從狡辯，目前警方正清查集團不法所得及被害人數、金額。

(中時)