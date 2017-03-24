NBA》籃網總管不見了？跑去土耳其考察球員

籃網總管馬克斯竟在球隊好不容易取得2連勝的同時，跑去土耳其考察球員。(取自NetsDaily推特)

就在籃網歡喜慶祝拿下本季首次2連勝，場邊卻看不到籃網總管馬克斯的身影，根據《NetsDaily》爆料，原來他竟然跑去土耳其觀看比賽，考察籃網下季可以簽下的外籍好手表現，該說他太認真呢？還是早就放棄本季了呢？

《NetsDaily》拍到馬克斯與籃網國際球探西維傑提卡尼在伊斯坦堡，一起坐在場邊觀戰模樣，更爆料他觀察的球員包含打過黃蜂與尼克的小前鋒戴瑞克布朗、去年里約奧運法國男籃替補後衛赫爾泰爾、打過國王的小前鋒霍尼卡特等人。

或許馬克斯早已開始替下個球季做出人事布局，但在球季進行期間，自己跑去歐洲考察外籍球員，難免給人有點提早放棄的遐想，別忘了本季籃網「試訓」過不少球員，包括目前還在陣中的尼科生、古德溫、艾西等人。

如果馬克斯只想繼續找來更多球員來籃網測試或訓練，根本無法幫助林書豪找到更多真正有用的幫手，只會讓籃網總教練艾金生更難調度，甚至錯失可用之兵，先前才跟小牛簽約的籃網棄將費瑞爾，就是最好的實例。

(中時電子報)