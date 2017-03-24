同婚釋憲 祁家威：同性戀是正常的人

同婚釋憲案，大法官今天上午9時開憲法法庭言詞辯論；釋憲案聲請人祁家威說，同性戀是對的人、正常的人，希望大法官審查，「讓我們這些對的人去做對的事」。

同志運動者祁家威向大法官說，感謝開庭，他等這天等了41年6個月又24天。

他說，他不是科班法律人，但他覺得要從最簡單的法哲學省思判斷，且目前在醫學上，同性戀是正常的人、是對的人，婚姻也是正常的事、對的事，對的人要做對的事為何不可以？

祁家威表示，婚姻在法律規範，如果有人認為是不對的，同性戀就不爭取不對的事，但如果兩個都是對的，希望經大法官審查，「讓我們這些對的人去做對的事」。1060324

(中央社)