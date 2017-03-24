韓外長：解決北韓核武 美可用一切手段
南韓外交部長官尹炳世昨天在華府南韓駐美大使館舉行記者會表示，美國認為北韓的核子與飛彈所帶來的威脅，比以往任何時候都嚴重和緊迫，因此考慮動用一切可用手段予以因應。
南韓聯合新聞通訊社指出，尹炳世表示，但現在不必急於判斷美國將動用何種手段。可以肯定的是，無論美國選擇哪種手段，韓美都將進行緊密磋商，美國不會讓友邦驚詫。
尹炳世表示，雖然歐巴馬任期進入後半段後，在北韓核問題上採取了強硬立場，但川普政府或許認為這還是遠遠不夠。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。