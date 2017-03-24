韓外長：解決北韓核武 美可用一切手段

南韓外交部長官尹炳世昨天在華府南韓駐美大使館舉行記者會表示，美國認為北韓的核子與飛彈所帶來的威脅，比以往任何時候都嚴重和緊迫，因此考慮動用一切可用手段予以因應。

南韓聯合新聞通訊社指出，尹炳世表示，但現在不必急於判斷美國將動用何種手段。可以肯定的是，無論美國選擇哪種手段，韓美都將進行緊密磋商，美國不會讓友邦驚詫。

尹炳世表示，雖然歐巴馬任期進入後半段後，在北韓核問題上採取了強硬立場，但川普政府或許認為這還是遠遠不夠。1060324

(中央社)