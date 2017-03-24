吳綺莉涉恐嚇女兒 被帶回警署助查

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據港媒報導，香港藝人吳綺莉涉嫌恐嚇17歲女兒吳卓林，昨天被員警帶回警署協助調查。

根據頭條日報今天的報導，香港警方23日獲報，44歲的吳綺莉在寓所與女兒吵架，期間出言恐嚇說，「你唔（不）死，我死。」

員警到場調查後，把吳綺莉帶回警署，晚間押她回寓所調查後，又再把她帶回警署。

兩年前，吳綺莉也曾因為毆打女兒而被警方調查。

吳綺莉1990年在亞洲小姐選美中獲得冠軍，其後進入娛樂圈，曾參與多部電視劇演出並擔任節目主持人。

本地媒體普遍報導，吳綺莉1999年生下港星成龍的女兒吳卓林，而吳卓林被人稱為「小龍女」。吳綺莉與成龍分手後，與女兒相依為命。1060324

(中央社)