快取寶負責人疑涉倒債 檢複訊請回7人

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快取寶公司負責人孫岳澤疑涉倒債新台幣上百億元「落跑」出境，檢方昨天搜索北、中、南共6處地點，複訊7人，今天凌晨訊後請回。

媒體報導，主打線上購物、到捷運站取貨的「快取寶」負責人孫岳澤15日傳出周轉不靈而跳票，外傳夫妻倆已於16日出境。

由於孫岳澤開出的支票陸續跳票，引起投資者恐慌，台灣嘉義地方法院檢察署以孫岳澤夫婦涉嫌觸犯銀行法吸金罪及中華民國刑法詐欺等罪，昨天指揮法務部調查局嘉義市調查站、南部地區機動工作站共70多人搜索北中南共6處地點。

嘉義地區10餘名投資者昨天下午也前往地檢署按鈴控告孫岳澤夫婦等6人涉嫌偽造有價證券、詐欺罪，並痛罵孫岳澤夫婦一走了之，讓他們受跳票效應連累。

檢調單位昨天搜索北中南6處地點後，查扣帳冊、金飾及名貴服飾珠寶首飾一批，並傳喚翁姓、曾姓嫌疑人及5名證人，全案依違反銀行法、詐欺等罪嫌偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官林俊良表示，檢方昨晚複訊2名嫌疑人及5名證人直到今天凌晨，訊後將7人請回。

檢方調查指出，孫岳澤擁有8家公司，分別由不同人掛名董事長，被害人指控孫岳澤夫婦等6人串謀非法吸金，14年來欺騙被害人投資數十億元，害他們血本無歸。

由於孫岳澤夫婦尚未到案，檢方表示將持續調查，以釐清案情。1060324

(中央社)