同婚釋憲案 邱太三：一定衝擊社會秩序

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同婚釋憲案今天開憲法法庭言詞辯論，北市府代表人廖元豪詢問法務部修改民法同婚，對公共利益有何影響？法務部長邱太三說，如果貿然修改，一定衝擊社會秩序。

釋憲案源於同志運動者祁家威與男伴到台北市萬華區戶政事務所登記結婚被駁回，經行政訴訟後敗訴定讞，祁家威認為，民法第4編親屬第2章婚姻規定有違憲之虞，聲請釋憲。

言詞辯論交叉詰問階段，廖元豪詢問法務部表示，假如修改民法同婚，有何會影響公共利益？

邱太三說，民法機制不單純就民法，是就數千年婚姻結合，保障家庭跟婚姻機制，像中華民國刑法重婚等行為，都是相關機制，單純修民法，馬上會造成衝擊，衝擊整個婚姻家庭結構、婚姻的事實。

他說，有長輩問他，過年時家族祭祖，同婚時將來祖先牌位要寫「考考還是妣妣」？因而產生爭辯。民眾生活該如何定位，是媳婦還女婿？婚禮到底要不要稱新郎新娘？這在中、南部衝擊更大，社會上對同婚、反同婚未達共識，貿然修改，一定衝擊社會秩序。1060324

(中央社)