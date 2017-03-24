巴拿馬總統參觀國際商展中華民國展館

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2017年巴拿馬國際商展22至25日在巴京兩洋國際會議中心舉行，中華民國展館於22日下午6時正式揭幕，巴國總統瓦雷拉於當晚約8時蒞臨展場參觀。

中華民國展館揭幕當天到場的有巴國最高法院院長阿尤(Jose Ayu Prado)、商工部長阿羅塞美納（Augusto Arosemena）及3位次長龔薩雷茲（Nestor Gonzalez）、格里馬多（Manuel Grimaldo）及薩拉札（Diana Salazar）、農牧部長加雷斯（Eduardo Carles）及次長希隆（Esteban Giron 、經財部次長秦奇亞（Eyda Varela de Chinchilla）、衛生部次長烏尤亞（Eric Ulloa）、微中小企業部次長納巴斯（Nedelka Navas Reyes）、創新署署長哈曼（Irvin Halman）、總統府部青少年犯罪防治局長薩拉札（Manuel Salazar）、巴拿馬省省長畢諾（Rafael Pino Pinto）、商工農總會會長賈西亞（Jorge Garcia Icaza）、國際商展籌備會主席阿蘭哥（Fernando Arango）、國會議員、駐巴外交團、巴國中央、省、市政府官員等逾100人出席觀禮，冠蓋雲集，氣氛熱烈隆重。

中華民國駐巴拿馬大使劉德立致詞表示，巴拿馬國際商展是中美洲暨加勒比海地區最具規模及指標性之綜合型國際商展，今年是臺灣連續第34年參加巴拿馬國際商展，足徵政府對推動臺巴雙邊經貿交流之高度重視。

今年的巴拿馬國際商展有44家臺灣廠商參加，共使用52個攤位展出包括折疊式太陽能自行車、電子產品、電器材料、太陽能產品、LED照明設備、手工具、建材、水電器材、手推車、合板、廢棄物再生處理器、掃描機、鞋類與提包配件、美容美髮用品及珠寶等各類高科技產品，為第1大參展國。

劉德立強調，自2004年元月1日臺巴自由貿易協定生效以降，兩國經貿互動更趨密切。2016年臺巴兩國貿易額逾1.6億美元，其中臺灣對巴國出口逾1.3億美元，臺灣自巴國進口近3000萬美元。

劉德立指出，臺灣目前為巴拿馬產品第5大進口國，也是巴拿馬牛肉的第一大進口國、巴拿馬精緻咖啡的第二大進口國。前述成果主要歸功於巴國商工部及商工農總會之鼎力配合與協助，他謹代表中華民國政府向商工部部長Augusto Arosemena及商工農總會申致謝忱。

巴國將派團赴臺灣出席今年6月舉辦的台北國際食品展，推介巴國高品質之牛肉、咖啡及鳳梨等產品。1060324

(中央社)