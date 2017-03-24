追北美賽事連2冠 費爸最大敵人是他

「瑞士球王」費德勒在印地安泉賽奪生涯第5冠。(美聯社)

兩大球星喬柯維奇和當今球王英國莫瑞退賽，邁阿密網賽「瑞士特快車」費德勒挑戰王座之路少兩大勁敵，但他唯一最大對手就是自己，已連10年未在北美賽事連奪兩冠，前一次邁阿密賽封王已經是2006年。

今年費德勒東山再起，澳網拿下第18座大滿貫，甫結束的印地安泉賽也封王，以35歲又7個月之齡成為印地安泉賽史上最老冠軍，世界排名回升第6。

過去6年邁阿密泉賽幾乎是喬柯維奇的天下， 6年拿下5冠，今年之前更完成3連霸，且3年同樣在印地安泉賽奪冠。費德勒則是已11年未曾在此地嘗到冠軍滋味，上一次參賽已經是2014年，如今終能再度挑戰，不過費德勒最大的敵人或許是自己。

過去他在邁阿密網賽並未討到便宜，一部分原因是在邁阿密的高溫潮濕環境，在該硬地球場球反彈速度較印地安泉賽慢，另外則是邁阿密網賽後紅土賽事即將來臨，球員重心會轉向備戰法網，爭冠動機不若印地安泉賽強烈。

不少人看好這是費德勒追尋生涯第3度北美賽事連2冠絕佳機會，「費爸」則坦言今年表現是無心插柳，能夠在澳網、印地安泉奪冠並非在他的計畫之內，「我的目標其實是在溫網後回到世界前8，算是超前不少。」大會第4種子費德勒，有可能第3輪將碰頭阿根廷好手迪波卓(Juan Martín del Potro)，能否再下一城外界也都等著看。

(中時電子報)