不滿知名酒店帳單灌水 男丟炸彈洩憤

24歲黃姓男子因到台北市知名酒店「金磚酒店」消費3小時，收費高達6萬元，懷疑帳單遭店家灌水，心生不滿找來23歲高姓友人，同赴酒店丟擲土製炸彈洩憤，卻炸碎附近社區住戶玻璃。台北地檢署今依恐嚇危害安全罪嫌起訴高男，另黃男因未到案，遭檢方通緝。

起訴書指出，高男與友人黃男不滿金磚酒店的服務品質，在2015年10月11日凌晨1時23分，糾眾前往金磚酒店外鳴喇叭尋釁，高、黃並各持1枚土製炸彈，朝金磚酒店丟擲，其中1枚爆炸，因裡面有鋼珠，造成附近星光大道社區1樓玻璃全碎。警方獲報後，發現現場還遺留1只未爆炸的土製炸彈，調閱監視器循線逮捕黃、高等人。

黃男向警方供稱，他在10月5日晚間與3名友人至金磚酒店消費，4人在中型包廂內消費3小時，不料結帳時卻發現要價6萬元，認為店家帳單灌水，當下雖未發作，乖乖付錢，事後回想仍心有不甘，才會在11日凌晨集結友人，朝金磚拋擲爆裂物。

檢方調查時，高男供稱該爆裂物是黃交給他的「煙火」，不知爆裂物內有鋼珠，檢方考量外觀僅為泥灰色球體，非制式爆裂物，採信高男辯詞，僅依恐嚇危害公安罪起訴高男。至於主嫌黃男，因檢方調查時未到案，發布通緝。

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(中時)