民進黨不敢真台獨 遭製圖諷只會搞「台毒」
衛福部日前公告修正多項農藥殘留許可，首次開放「氟派瑞」（Fluopyram）使用於茶葉，殘留量為6ppm高於外國標準，引發外界爭議。農委會官員則證實，開放氟派瑞事因農藥商提出申請，引發各界譁然。鳳凰花護民主市政監督聯盟臉書貼出製圖表示，民進黨不敢真台獨，只會搞「台毒」。網友說，怪不得自古有荼毒百姓一詞。
食藥署食品組組長潘志寬昨（23）日表示，放寬農藥殘留量是農藥業者提出申請，引發各界譁然，就連民進黨立委都跳出來，指此舉彷彿黑箱作業，還有民眾好奇，難不成政府是把人民當菜蟲，才會覺得應多加點農藥？
凰花護民主市政監督聯盟臉書貼出製圖表示，民進黨不敢真台獨，只會搞「台毒」。細數蔡政府上台後，擬讓日本核災食品進口、擬讓瘦肉精美珠進口、首次開放「氟派瑞」（Fluopyram）使用於茶葉，殘留量為6ppm高於外國標準。容許農藥殘留提高到20倍。
網友也在相關新聞及圖下留言「綠色執政, 黑箱保証」、「這招夠狠、通殺！ 不用中共打來，我們自己先毒死給你看！」、「蔡政府: 不吃日本核食，可吃台灣農藥殘留菜！」、「有人申請當然就要批，如果唔批那來＂收入？？」、「冥黨在演戲撇清責任把責任全推給食藥署。可惡」、「怪不得自古有荼毒百姓一詞」、「要毒死大家！」
(中時電子報)
文章來源：鳳凰花護民主市政監督聯盟
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