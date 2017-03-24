盡享春天的暢快！花草系、老派茶 精釀啤酒玩特色

花草系、老派茶，精釀啤酒玩出台灣特色風。(圖/本報系資料照、IG)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

臺虎精釀打造海灘風酒吧Driftwood，特製熱帶水果為基底的精釀啤酒，鳳梨及椰子風味濃厚。（圖/本報系資料照）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

加入新鮮桂花製作的「桂花釀」啤酒，入口桂花香氣直衝腦門，後勁有淡淡麥香。（圖/本報系資料照）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

臺虎精釀與台中洲際棒球場合作，導入多種風味的生啤酒，其中也包含首度登場的Home Run全壘打啤酒。(圖/臺虎精釀)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

三月春天時而艷陽時而霧雨，準備迎接著盛夏的到來。國內精釀啤酒浪潮起，從北台灣席捲到熱情南台灣，打造最具台灣風格的啤酒滋味，有結合台灣茶、青芒果、地瓜之外，現在還有春意盎然的花草、水果系列，盡享屬於春夏季節的暢快沁涼。

SUNMAI推出季節限定新品，由左至右分別為「心之俳句」啤酒、「暹羅灣假期」啤酒與「桂花釀」啤酒。（圖/本報系資料照）★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

Driftwood店內以海灘酒吧為設計風格，有著海島國家度假放鬆感。(圖/本報系資料照)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

►春漾花草系 桂花釀、檸檬香茅小清新

日前情人節推出草莓啤酒的金色三麥副牌SUNMAI，迎接春夏，再祭出亞洲原創桂花釀、蕎麥、檸檬香茅等3款春漾花草系啤酒，結合台、日、南洋度假風情，限量發售的桂花釀啤酒，使用苗栗山區桂花、徳式Opal啤酒花，具有獨特柑橘味與淡雅桂花香氣。

有著泰式暹羅灣假期風情的檸檬香茅啤酒，是以香茅融入Polaris啤酒花；而曾獲得日本國際啤酒大賽(IBC)金賞肯定的蕎麥啤酒，把日本國民食材蕎麥結合Lager拉格啤酒釀製，具著烘焙蕎麥香氣。

►熱血棒球迷 杏桃、柑橘拚高潮

接連打造啜飲室、海灘風酒吧的臺虎精釀，西門町Driftwood現場吧台30支拉霸現壓供應24款精釀啤酒、以及6款紅白酒、調酒和日本清酒；其中有啤酒版的鳳梨可樂達(Piña colada)，帶有鳳梨、椰子熱帶水果清爽滋味。

且為迎接3月熱血中華職棒新球季，業者也將於本周末26日於台中球賽首度推出限定款Home Run全壘打啤酒，艾爾啤酒帶有杏桃、柑橘及花香，讓台灣球迷在緊張刺激的球賽高潮過程，也能盡享專屬啤酒。

全新瓶裝系列的台灣艾爾啤酒，由左至右分別為咖啡啤酒、青檨仔酸啤酒、桂圓黑啤、柚香啤酒、土肉桂地瓜啤酒及桂花糯米啤酒。(圖/台灣艾爾啤酒)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

恆春3000啤酒博物館精釀啤酒結合恆春熱門景點，喝一口啤酒，就像玩遍整個恆春。(圖/本報系資料照)★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

►台式浪漫 青芒果、地瓜接地氣

常溫發酵的艾爾型啤酒口味豐富且口感濃郁，專以台灣特色農產品為原料的台灣艾爾啤酒，深棕色新款瓶裝有著十足台灣味，結合有桂圓、地瓜、柚子、青芒果、桂花糯米以及咖啡等元素。

桂圓黑啤使用台南東山龍眼木桂圓，帶有桂圓果香、焦糖、煙燻的微苦微甜韻味；土肉桂地瓜啤酒以台農66號仿造美式南瓜啤酒(Pumpkin Ale)的釀造方式，獨特辛香襯托出地瓜清甜；青檨仔酸啤酒則是結合青芒果和台南愛文芒果，有著酸甜沁涼爽脆滋味。

►老派節氣 盡享台灣茶詩意

以老派24節氣為特色的啤酒頭，成立至今已推出多達12款啤酒，結合東方美人、烏龍、金萱、冬瓜茶等台灣茶系列，曾多次獲得國際性啤酒大賽獎項，近期也向粉絲們預告著第13款節氣啤酒即將登場。

其中雨水茶啤酒是將台灣金萱茶結合蘇格蘭艾爾 (Scotch Ale)，具有茶香輕甜韻味甚至是淡淡奶香。美式淺色愛爾型啤酒的立夏啤酒，有著荔枝、柚子與百香果香氣，清爽風味騷動著盛夏來臨的前奏曲。

(中時電子報)