盡享春天的暢快！花草系、老派茶 精釀啤酒玩特色
三月春天時而艷陽時而霧雨，準備迎接著盛夏的到來。國內精釀啤酒浪潮起，從北台灣席捲到熱情南台灣，打造最具台灣風格的啤酒滋味，有結合台灣茶、青芒果、地瓜之外，現在還有春意盎然的花草、水果系列，盡享屬於春夏季節的暢快沁涼。
►春漾花草系 桂花釀、檸檬香茅小清新
日前情人節推出草莓啤酒的金色三麥副牌SUNMAI，迎接春夏，再祭出亞洲原創桂花釀、蕎麥、檸檬香茅等3款春漾花草系啤酒，結合台、日、南洋度假風情，限量發售的桂花釀啤酒，使用苗栗山區桂花、徳式Opal啤酒花，具有獨特柑橘味與淡雅桂花香氣。
有著泰式暹羅灣假期風情的檸檬香茅啤酒，是以香茅融入Polaris啤酒花；而曾獲得日本國際啤酒大賽(IBC)金賞肯定的蕎麥啤酒，把日本國民食材蕎麥結合Lager拉格啤酒釀製，具著烘焙蕎麥香氣。
►熱血棒球迷 杏桃、柑橘拚高潮
接連打造啜飲室、海灘風酒吧的臺虎精釀，西門町Driftwood現場吧台30支拉霸現壓供應24款精釀啤酒、以及6款紅白酒、調酒和日本清酒；其中有啤酒版的鳳梨可樂達(Piña colada)，帶有鳳梨、椰子熱帶水果清爽滋味。
且為迎接3月熱血中華職棒新球季，業者也將於本周末26日於台中球賽首度推出限定款Home Run全壘打啤酒，艾爾啤酒帶有杏桃、柑橘及花香，讓台灣球迷在緊張刺激的球賽高潮過程，也能盡享專屬啤酒。
►台式浪漫 青芒果、地瓜接地氣
常溫發酵的艾爾型啤酒口味豐富且口感濃郁，專以台灣特色農產品為原料的台灣艾爾啤酒，深棕色新款瓶裝有著十足台灣味，結合有桂圓、地瓜、柚子、青芒果、桂花糯米以及咖啡等元素。
桂圓黑啤使用台南東山龍眼木桂圓，帶有桂圓果香、焦糖、煙燻的微苦微甜韻味；土肉桂地瓜啤酒以台農66號仿造美式南瓜啤酒(Pumpkin Ale)的釀造方式，獨特辛香襯托出地瓜清甜；青檨仔酸啤酒則是結合青芒果和台南愛文芒果，有著酸甜沁涼爽脆滋味。
►老派節氣 盡享台灣茶詩意
以老派24節氣為特色的啤酒頭，成立至今已推出多達12款啤酒，結合東方美人、烏龍、金萱、冬瓜茶等台灣茶系列，曾多次獲得國際性啤酒大賽獎項，近期也向粉絲們預告著第13款節氣啤酒即將登場。
其中雨水茶啤酒是將台灣金萱茶結合蘇格蘭艾爾 (Scotch Ale)，具有茶香輕甜韻味甚至是淡淡奶香。美式淺色愛爾型啤酒的立夏啤酒，有著荔枝、柚子與百香果香氣，清爽風味騷動著盛夏來臨的前奏曲。
(中時電子報)
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