護家盟：討論立專法與否非大法官職權
司法院今天針對同婚釋憲案召開憲法法庭言詞辯論，台灣宗教團體愛護家庭大聯盟會前舉行記者會說，釋憲已預設立場，且討論是否創設同性伴侶專法非大法官職權。
司法院大法官為審理同志運動者祁家威、台北市政府所提的同婚釋憲案，憲法法庭上午9時言詞辯論。
護家盟一早多人現身司法院外舉行記者會，中華道教總會秘書長張肇珩表示，當初祁家威聲請釋憲要旨是「不給予同性婚姻登記是違憲」，但言詞辯論題綱卻增加「如果立法創設非婚姻之其他制度（如同性伴侶法）是否合憲」。大法官職權是核對和解釋現有條文，創設新法是立法權限，憲法法庭有違法之虞。
護家盟秘書長張守一說，本來要在司法院前演行動劇，內容是像木偶戲般，大法官遭操控，拿著大刀砍向反同婚人士。其中幾名大法官掙脫繩索，成為民族英雄，其中幾人持續被操控，最後像跪在岳飛廟前的秦檜，永世被痛罵。
不過，護家盟未演出行動劇。張守一說，擔心影響大法官威信，最後一刻決定不演了，希望大法官拿出勇氣和風骨，不要當歷史罪人。
新北市身障適性生命教育協會理事長莊青一坐輪椅現身司法院前表示，他在孤兒院長大，擔心同婚合法後，下一步就是開放同性戀者收養，孤兒院將首當其衝。1060324
(中央社)
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