試院版年改案 柯建銘：立院不照單全收
民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘今天表示，考試院通過年金改革方案只是版本之一，立法院不可能照單全收；他提出改革3原則，決戰立法院、民進黨要負責與朝野多溝通。
考試院昨天再度召開公務人員退休撫卹法部分條文修正草案全院審查會，通過18％優惠存款利率至遲分6年逐步廢除，所得替代率逐年自80％降到70％（任職年資35年），較銓敘部版本75％降為60％放寬。
柯建銘上午在民進團會議前受訪表示，年金改革終於看到考試院全院審查會通過，希望考試院院會30日通過，會銜行政院，盡速送到立法院，只要如期送到立法院，立法院將盡速在這會期內完成修法。1050324
(中央社)
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