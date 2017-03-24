經典賽輸球懊悔 菅野智之放眼東京奧運
這次經典賽被視為日本王牌投手的菅野智之，在4強賽對上美國，繳出6局僅失1分的好投，可惜球隊火力遭壓制，以輸球收場，他也看了昨日的決賽，他說：「還是很懊悔，非常想打決賽，不過也有了新的目標。」
菅野智之表示，新的目標就是2020年的東京奧運，這次在洛杉磯球場，感受到客場投球的氣氛，希望3年後，來到31歲，能夠迎接世界最大的體育賽事，自己在實力上也要提升，成為最頂尖的選手。
不過菅野智之也提到，在東京奧運之前，今年球季，將連續第4年擔任球隊開幕戰投手，將在31日對上中日龍，是日本經典賽投手中，唯一要擔任開幕戰先發的投手，他指出，又是一個新的球季開始，期盼經典賽的懊悔不會再出現。
菅野智之在對上美國的準決賽中，主投6局僅失1分，還飆出6次三振，被美國隊總教練李蘭稱讚是大聯盟級好手，不過菅野智之不因此滿足，他回應，新球季就是要以頂點為目標，首先從日本第一開始，一直到2020年東京奧運。
(中時電子報)
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