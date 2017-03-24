計程車遇驚魂記 徐裴翊曝司機疑嗑藥還鎖窗
前體育主播徐裴翊為了創業築夢，毅然離開熟悉的主播台，更和志同道合的夥伴們赴美完成80天採訪，不過昨天在臉書自曝搭計程車遇到驚魂記，為了避免遭遇危險，中途就趕緊下車自保。
徐裴翊臉書自曝搭計程車驚險過程，上車先是聞到「特殊」氣味，就著看到司機嚴重側彎身子，車速更是不正常偏慢，跳錶機器還疑似沒運作，雖覺得不妥但仍決定先行觀察，未料竟被司機當場「抓包」，不僅用恐怖眼神從後照鏡瞪她，還直接用中控把窗戶關起來，種種異常跡象讓她推測司機有問題，更不排除有「嗑藥」行徑。
為了避免遭遇危險，徐裴翊立刻跟司機表示記錯路，並要求在下個路口下車，豈知竟遭司機一連串髒話砲轟，讓她趕緊給了兩百元車資就下車，雖解除危機但則懊悔沒有記下車牌號碼可投訴，對於此次遭遇的驚魂記，讓她直呼以後還是乖乖搭捷運和公車就好。
(中時電子報)
關鍵字：徐裴翊
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。