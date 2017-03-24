計程車遇驚魂記 徐裴翊曝司機疑嗑藥還鎖窗

徐裴翊自曝搭計程車驚魂經過。(圖/本報系資料照)

前體育主播徐裴翊為了創業築夢，毅然離開熟悉的主播台，更和志同道合的夥伴們赴美完成80天採訪，不過昨天在臉書自曝搭計程車遇到驚魂記，為了避免遭遇危險，中途就趕緊下車自保。

徐裴翊臉書全文。(圖/徐裴翊臉書)

徐裴翊臉書自曝搭計程車驚險過程，上車先是聞到「特殊」氣味，就著看到司機嚴重側彎身子，車速更是不正常偏慢，跳錶機器還疑似沒運作，雖覺得不妥但仍決定先行觀察，未料竟被司機當場「抓包」，不僅用恐怖眼神從後照鏡瞪她，還直接用中控把窗戶關起來，種種異常跡象讓她推測司機有問題，更不排除有「嗑藥」行徑。

為了避免遭遇危險，徐裴翊立刻跟司機表示記錯路，並要求在下個路口下車，豈知竟遭司機一連串髒話砲轟，讓她趕緊給了兩百元車資就下車，雖解除危機但則懊悔沒有記下車牌號碼可投訴，對於此次遭遇的驚魂記，讓她直呼以後還是乖乖搭捷運和公車就好。

(中時電子報)