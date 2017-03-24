前瞻計畫助新北？新北市：預算早編列
行政院長林全上午在立院受訪時，針對前瞻計畫軌道建設表示「已助新北三段」，新北市發言人張其強回應，提醒林全院長，這三段都已經在施工中，甚至快要完工，預算都早已完成編列，也在執行中，若沒有這次的基礎建設特別預算，也在中央的年度總預算中，所謂『幫助三段』，那只是「把左口袋的錢換到右口袋」，不是幫助。
張其強指出，三環三線是新北市的核心建設，是近400萬新北市民的共同期待，其中關係北北桃共同發展的環狀線二階段，也就是南環和北環，及北北基生活圈密切相關的汐止民生線，都已經通過了中央的「可行性研究評估」，確實有建設的必要性，但卻在這次的核定內容中，隻字未提，沒有獲得任何的預算。
張其強補充，淡海輕軌目前施工進度已經超過50%，預計明年完工，安坑輕軌和三鶯線，也都已經在施工當中，他認為施政當然不應區分藍綠，所謂「不分藍綠」不是靠說的，而是該有具體的作為來證明。
(中時)
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