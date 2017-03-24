棄保潛逃多 法務部建議規定「保全羈押」
法務部表示，依據統計，2015年判3年以上徒刑遭通緝的人數高達900多人，其中不乏政經大咖棄保潛逃，民眾對於現行防逃機制，對有身分、財力的人只是虛有其表，除耗費大量人力物力，又無實際防逃效果，無法實現正義，建議在刑事訴訟法增訂有罪判決後之「保全羈押」制度。
依據法務部2015年統計資料，遭判刑有期徒刑3年至5年確定之被告，拒絕入監遭通緝的比率高達20.3%(518人)，亦即每5人就有1人不到案執行。
判刑有期徒刑5年至7年確定之被告，拒絕入監遭通緝的比率更高達24.7%(143人)，亦即每4人就有1人不到案執行。
另遭判處有期徒刑7年至10年確定、10年至15年確定、15年以上確定之被告，遭通緝比率分別為15.5%(206人)、10.6%(24人)、14.6%(38人)，僅2015年判3年以上徒刑遭通緝的人數高達900多人，不但政府耗費相當人力及資源追緝，亦引起社會大眾恐慌，造成治安上不安定。
依現行法律，法院宣判時被告均無須到庭，造成被告可利用提起上訴，判決未確定時逃亡，因此法務部建議在刑事訴訟法增訂有罪判決後之「保全羈押」制度。
(中時)
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