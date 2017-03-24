北市府要求晶華酒店改善樓梯

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晶華酒店樓梯近來頻傳出客人摔倒意外，北市府今發函要求晶華應改善樓梯，且未改善完成前不得使用。圖為晶華酒店現已完成警示帶設置。（北市建管處提供）

晶華酒店樓梯近來頻傳出客人摔倒意外，北市府今發函要求晶華應改善樓梯，且未改善完成前不得使用。

台泥前董事長辜成允今年1月跌落晶華酒店樓梯身亡，事隔2個月，昨天前國防部長、行政院長唐飛也在晶華摔倒，雖業者澄清是2座不同的樓梯，但公安仍引發關注。

建管處今發函晶華酒店，針對中央後側挑空區上方室內樓梯，建議家裝中間扶手，為改善完成前樓梯不可使用；而裝設前，業者也需拉設警示帶，並設置專人引導消費者改走其他樓梯或搭乘電梯。

(中時)