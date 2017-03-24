越野機車闖三義火炎山 5騎士違法送辦
保七第五大隊今天指出，台中市陳姓男子透過網路號召越野機車同好，一起騎越野機車進入苗栗縣三義鄉火炎山自然保留區，破壞在地生態，共有5人被依違反文資法送辦。
保七第五大隊員警指出，火炎山因大安溪切割，以及侵蝕、崩塌作用，形成山峰峭壁、礫石層、卵石流等特殊地勢景觀，為維護自然地質景觀與保育原生馬尾松植群，於民國75年已公告為「火炎山自然生態保留區」，非經主管機關許可，不得任意進入。
但陳男卻看上火炎山崎嶇地形，於1月4日在臉書社群平台上，和越野機車同好約定8日前往火炎山自然保留區騎乘越野機車，尋求刺激，總共有5人為了避免遭到檢舉，當天清晨6點分別騎乘5部越野機車入山。
警方調查，違法入山的越野機車騎士，沿著沖蝕溝的卵石流往山上騎去，沿途機油外漏，油漬汙染卵石，破壞保留區自然生態，事後陳男甚至把騎車入山畫面轉貼在社群平台，並留言「我有叫警察到出口攔截...，沒遇到嗎？」
員警循線通知5人到案說明，他們都坦承騎乘越野機車進入火炎山自然保留區，但仍辯稱「不知道」要申請核准才能進入保留區，對於「沒遇到」警察攔截的留言，也說是和朋友「開玩笑」。
保七第五大隊員警指出，保留區周邊都設置未經申請核可，「請勿進入」公告，5名騎士的行為已違反「文化資產保存法」，自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態之規定，訊後依法移送地檢署偵辦，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。1060324
(中央社)
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