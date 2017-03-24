北市府要求晶華 裝改善措施前暫封梯

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台北市政府都市發展局今天發函要求晶華國際酒店股份有限公司，晶華後側中央挑空區上方室內樓梯加裝改善措施前，暫時封梯。

都發局表示，日前已建議晶華後側中央挑空區上方室內樓梯加裝中間扶手，基於消費者使用安全，請於中間扶手加裝前加警示帶圍阻，並設專人引導消費者改走其他樓梯或搭電梯，上述事項改善前，這座樓梯暫停使用。

前行政院長唐飛22日在晶華酒店跌倒，媒體報導和前台泥集團董事長辜成允跌倒處相同，但晶華酒店表示，不是同一座樓梯，第一時間也關心並確認唐飛無大礙。1060324

(中央社)