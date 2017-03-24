颱風沖走萬尾鱘龍魚 三峽農場再出發

新北市三峽一處農場受到颱風重創，近2萬尾魚鱘龍魚與鱒魚大半被沖走，場長妻子葉福花靠著僅剩的魚苗，並加入農會家政班，運用自家漁產品研發料理，終於讓客人逐漸回流。

位於於新北市三峽區有木里「千戶傳奇生態農場」從民國76年開始養殖鱒魚、鱘龍魚、鱸魚等，創下在低海拔山區成功養殖高山鱒魚的傲人成績。

農場內擁有翠綠山林與天然美景，遊客可在此聆聽大豹溪水湍急流水聲，享受農業休閒旅遊的樂趣，結合附近滿月圓國家森林遊樂區，逐漸形成三峽在地農業旅遊產業鏈。

不過，去年8月間，受到颱風蘇迪勒重創，農場不少設施被暴漲溪水沖走，所有水管與電路全斷，花了近30年經營的農場幾乎毀於一旦，近2萬尾的鱘龍魚與鱒魚大半被沖走，只剩3000條剛孵育80天的小魚苗和幾處魚池。

葉福花靠著這些小魚苗與堅強的精神，一家人努力站起來，一步一步重建家園，重新推出鱘龍魚餐，並開發多樣商品，從燒烤味噌鱘龍魚、魚肝油炒飯、魚子醬豆腐、鱘龍魚香腸，以及從鱘龍魚骨提煉的鱘龍膠原蛋白凍飲，一道道讓人讚不絕口的料理，吸引不少老饕特地前來品嚐。

葉福花更榮獲中華民國農會聘請擔任「田媽媽新班共識營活動講師」，有40多位田媽媽家政班員，在今年11月中旬時前往農場參加共識營活動，葉福花也和班員分享「產品行銷策略、逆境與轉機、招牌產品示範展示與品嚐」等。

葉福花說，感謝新北市農業局、新北市農會與三峽區農會的輔導，安排她到「希望廣場」參加家政推廣教育成果展與假日展售，為千戶傳奇田媽媽品牌宣傳，自從參加三峽區農會的家政班後，認識了不同專長的班員，得到各種學習訊息，她相信透過專業經營管理，農場才能提升進步。1060324

(中央社)