高雄市教育產業工會選舉 廖建中當選新任理事長
高雄市教育產業工會舉辦第三屆理事長直選暨會員代表大會代表選舉，理事長直選設有293個投開票所，選舉人數9576票，投票率84％，現任副理事長廖建中以94％得票率，當選第三屆理事長。
高市教育產業工會直選第三屆理事長，老師利用課餘時間投票，於23日下午1時前結束投票，下午5時30分前，各校再將選舉結果送回設在旗山的鼓山國小、岡山的岡山國小、鳳山的忠孝國中選務中心，再由鳳山選務中心彙整統計。
選舉委員會主任委員劉亞平表示，這次選舉展現基層教師強大動員力，靠著基層支會的支持與配合，以及義務協助各投開票工作，才能在短短時間內完成理事長直選，選舉過程僅花費約4萬元。
當選新任理事長的廖建中表示，無論會員此次選舉是否支持他當選，他都要向所有參與的夥伴表達誠摯謝意，當選是承擔的開始，他會努力扮演好這個職務所賦予的角色。
高雄市教育產業工會成立近6年，在前2任理事長劉亞平的領導下，會員持續增加，號稱已是高雄市最大教育組織，對教育議題監督、針砭積極，影響力不容小覷。
(中時)
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