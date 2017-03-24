英國恐攻事件 北韓致函強調「我們也反恐」

英國倫敦近日發生恐怖攻擊，截至目前已知造成5人死亡，其中包括兇嫌馬蘇德遭警方擊斃身亡。而北韓總理朴奉珠昨日向英國首相梅伊發送電報，強調「我們也反恐」。

日本《時事通信》報導，北韓總理朴奉珠在昨日向英國首相梅伊發送電報，除了對於恐攻事件的傷亡者表達慰問關心之意，也向英國政府強調北韓堅決反恐，是北韓政府一貫的立場。

(旺報)