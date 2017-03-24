連俞涵自認神經大條 與浪漫無緣
台視、東森《如朕親臨》劇情愈接近尾聲愈虐心，李國毅劇中與連俞涵正當享受小倆口甜蜜感情時，連俞涵卻意外得知自己可能不孕的消息，尤其看到李國毅對新生兒誕生的期待與渴望
，內心更加不安，加上工作的不穩定，讓她開始害怕自己高攀李國毅，面對事業與健康都亮起紅燈，連俞涵下定決定赴日進修，讓自己重新找回自信。
李國毅戲裡得知即將與連俞涵相隔兩地生活，心裡雖然不捨，但為了體貼成全連俞涵追求夢想的堅持，也只能無奈接受，但也讓李國毅更加堅定想要長久守護這段感情，而決定向連俞涵求婚，並特地為連俞涵準備浪漫驚喜，用行動表達自己對女友的支持，此舉讓連俞涵感動不已。
拍攝這場戲時，李國毅表示：「我自己不是個會刻意製造浪漫的人，也比較務實，但是對於另一半曾經說過的話，我一定會牢記在心，也會選在特別或有紀念性日子，完成對方的心願。
」連俞涵笑說：「我自己是個神經大條的人，所以反應會比較遲鈍，很容易感受不到對方的心意。」現實中是否會接受遠距戀愛？李國毅說，「真正愛一個人，不是將對方牢牢套住，而是需要相互尊重，並且支持著對方的決定，這才是真愛。」
李國毅與連俞涵的感情是否還能順利發展，粉絲也跟著心急如焚，李國毅與連俞涵這段得來不易的感情，最終能甜蜜收場？可鎖定每周六、日晚台視、東森《如朕親臨》。
(中時)
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