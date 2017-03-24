透天厝種大麻！中市警威力掃蕩破獲大麻工廠
動歪腦筋想圖暴利，反而惹到大「麻」煩！擋不住大麻成株1株市值達30萬元的高利誘惑，一名連姓毒販在台中市南區一處透天厝種起大麻，還自製燈光代替日照，加速大麻植株生長，警方組專案小組循線破獲，全案於警詢後，依違反毒品危害防制條例移送南投地檢署偵辦，並持續擴大追查毒品來源及流向。
刑事警察局接獲線報，有民眾在屋內栽種大麻並意圖販賣成品，為淨化社會治安、有效打擊毒品犯罪，由刑事警察局偵查第8大隊第2隊、台中市政府警察局第6分局、第3分局、南投縣政府警察局竹山分局成立專案小組，報請南投地檢署檢察官指揮偵辦。
警察局第6分局由偵查隊副隊長程連志表示，經過多月跟監、埋伏，見時機成熟，專案小組23日11時許持南投地檢署核發之搜索票於台中市南區一處透天厝執行搜索，當場拘提30歲連姓犯嫌。
警方在場起獲活的大麻植株5株、乾枯的大麻植株3株、大麻半成品1株、乾燥大麻花成品、大麻種子6顆、栽種設備1批等相關證物，以目前大麻成株1株市值30萬元，連嫌已種半年時間，其中已有部分大麻半成品，及時阻止流入毒品市場。
程連志指出，連嫌辯稱大麻種子係友人寄放，其只是購買相關設備及照顧並栽種大麻，但連嫌擁有種植技術，還以日光燈24小時代表天然日光方式，讓需要強日照的大麻快速生長，由於地點在透天厝內，周遭住戶也並未查覺異樣。
警方呼籲民眾勿因牟利或好奇心，購買大麻種子自行栽種、販賣，因大麻在台灣仍屬第2級毒品；意圖供製造毒品之用而栽種大麻者，可處5年以上有期徒刑。
另意圖供栽種之用，而運輸或販賣大麻種子者，可處2年以下有期徒刑；即使單純施用大麻，亦可處有3年以下有期徒刑，切勿以身試法。
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(中時)
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