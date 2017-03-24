新黨員名冊外流？郝龍斌：吳辦要出來解釋清楚

國民黨主席參選人郝龍斌24日接受同黨立委賴士葆臉書直播訪問。（姚志平攝）

吳敦義競選黨主席連署文宣信函。（姚志平攝）

針對新加入黨員尚未收到黨證卻已經收到吳敦義競選黨主席連署文宣信函，疑似名冊或個資遭外漏一事，國民黨主席參選人郝龍斌24日接受同黨立委賴士葆臉書直播前接受訪問表示，吳副總統團隊要認真面對，最起碼要給這些心中不舒服的、被搜集到個資的新進黨員一個說明，為什麼他們擁有這些個資，吳辦要出來解釋清楚。

(中時)