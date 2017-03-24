WBC》波多黎各人口350萬 莫里納：瓊斯不懂獎牌意義
(11:50更新)美國昨8比0痛宰波多黎各，首度奪下經典賽冠軍，外野手亞當瓊斯(Adam Jones)賽後爆料，因波多黎各早已準備封王T恤、遊行等慶祝活動，成為刺激美國奪冠動力。這讓波多黎各的「護國神捕」莫里納(Yadier Molina)相當不爽，今要求亞當瓊斯向波多黎各人民道歉。
莫里納表示：「很明顯，瓊斯只想到贏球，他不了解這面獎牌對波多黎各人民的意義。」波多黎各人口約350萬，是美國在加勒比海地區的自治邦(境外領土)，波多黎各預賽來寫下7連勝，因球員幾乎全為經典賽染金髮，帶動全國民眾搶購金色染劑、全數缺貨。
賽後接受電視訪問時，瓊斯曾猶豫，「我該說實話嗎？」但在主持人鼓譟下，瓊斯才說出那段話。波多黎各隊回應，不論冠軍或亞軍，都策畫慶祝遊行。莫里納還直接傳簡訊給瓊斯：「此時此刻你卻還在春訓。你不懂獎牌對我們的意義。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。