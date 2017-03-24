WBC》波多黎各人口350萬 莫里納：瓊斯不懂獎牌意義

美國外野手亞當瓊斯的賽後言論，惹毛波國「護國神捕」莫里納(右)。(美聯社資料照)

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(11:50更新)美國昨8比0痛宰波多黎各，首度奪下經典賽冠軍，外野手亞當瓊斯(Adam Jones)賽後爆料，因波多黎各早已準備封王T恤、遊行等慶祝活動，成為刺激美國奪冠動力。這讓波多黎各的「護國神捕」莫里納(Yadier Molina)相當不爽，今要求亞當瓊斯向波多黎各人民道歉。

莫里納表示：「很明顯，瓊斯只想到贏球，他不了解這面獎牌對波多黎各人民的意義。」波多黎各人口約350萬，是美國在加勒比海地區的自治邦(境外領土)，波多黎各預賽來寫下7連勝，因球員幾乎全為經典賽染金髮，帶動全國民眾搶購金色染劑、全數缺貨。

賽後接受電視訪問時，瓊斯曾猶豫，「我該說實話嗎？」但在主持人鼓譟下，瓊斯才說出那段話。波多黎各隊回應，不論冠軍或亞軍，都策畫慶祝遊行。莫里納還直接傳簡訊給瓊斯：「此時此刻你卻還在春訓。你不懂獎牌對我們的意義。」

(中時電子報)

美國經典賽國手、金鶯隊外野手亞當瓊斯。(美聯社資料照)

也許被波多黎各提前準備封王惹怒了，美國先發史卓曼前6局都演出無安打。(美聯社)

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