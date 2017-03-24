同婚釋憲 邱太三祁家威庭上交鋒

同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論；法務部長邱太三問同志運動者祁家威，同性婚姻的社會需求何時出現？祁家威反問，為何維持社會秩序須排斥同婚？

邱太三表示，法律設定是反映社會需求，給予制度性確認與保障，民法婚姻規定的制定，是依當時人民、數千年來生活等形成的社會規範與機制。

邱太三問祁家威及代理人，同婚社會需求何時出現？民法未規定同婚，到底在何時違反中華民國憲法等？

祁家威的代理人許秀雯說，祁家威未否定一夫一妻的婚姻制度或自由應得到憲法保障，反對為何保障一夫一妻婚姻制度，須排斥同性結合？

許秀雯說，「平等是一種我站起來，沒有人需要因此倒下的價值」，邱太三的提問，同性婚需求何時出現，每人答案不一，而異性戀作為優勢群體，在結婚權利上較早被承認、看見，數千年來婚姻制度，本質長得怎樣，也很想問看看法務部看法。1060324

(中央社)