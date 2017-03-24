同婚釋憲 邱太三祁家威庭上交鋒
同婚釋憲案，大法官今天開憲法法庭言詞辯論；法務部長邱太三問同志運動者祁家威，同性婚姻的社會需求何時出現？祁家威反問，為何維持社會秩序須排斥同婚？
邱太三表示，法律設定是反映社會需求，給予制度性確認與保障，民法婚姻規定的制定，是依當時人民、數千年來生活等形成的社會規範與機制。
邱太三問祁家威及代理人，同婚社會需求何時出現？民法未規定同婚，到底在何時違反中華民國憲法等？
祁家威的代理人許秀雯說，祁家威未否定一夫一妻的婚姻制度或自由應得到憲法保障，反對為何保障一夫一妻婚姻制度，須排斥同性結合？
許秀雯說，「平等是一種我站起來，沒有人需要因此倒下的價值」，邱太三的提問，同性婚需求何時出現，每人答案不一，而異性戀作為優勢群體，在結婚權利上較早被承認、看見，數千年來婚姻制度，本質長得怎樣，也很想問看看法務部看法。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。