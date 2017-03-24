方便轉高鐵 台鐵4/27微調95班車

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為方便居住民眾轉乘高鐵，台鐵今天宣布，調整95班列車時刻，4月27日上路。

台鐵列車時刻將微幅調整，台鐵宣布，4月27日零時起微幅調整列車時刻，15班自強號將增停新左營站，並將2班原終點高雄自強號延長行駛到屏東站，調整後高鐵29班直達車，可於15分鐘內在新左營站完成轉乘。

另外，台鐵表示，六家、沙崙、集集支線與豐富站將微幅調整37班區間車時刻，以方便兩鐵轉乘。

花東部分，台鐵表示，為便利花東旅客自南港站轉乘高鐵至西部地區，除跨線列車、直達車、晨夜間無法轉乘高鐵班次，普悠瑪及太魯閣號全增停南港站。

台鐵說，4月27日起，南港－潮州間110次及133次普悠瑪號直達車，由現行假日行駛改為每日行駛，本次微調共95班，影響5分鐘以上51班。1050324

(中央社)