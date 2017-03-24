1109公斤 海巡查獲海上最多K他命走私

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高雄地檢署指揮海巡署南巡局澎湖機動查緝隊等，在澎湖目斗嶼西北方海域查獲澎湖籍漁船涉嫌走私K他命1109公斤，逮捕船長等3人。這是近年來在海上查獲的最大宗K他命走私案。

高雄地檢署檢察官指揮澎湖機動查緝隊、澎湖海巡隊等，昨天在目斗嶼西北方海域查獲這艘澎湖籍漁船，涉嫌密藏K他命1109公斤，企圖循海運走私來台，立即冒著海上風浪攔查，數量之多讓查緝人員都嚇一跳。

這是近年來在海上查獲最大宗的K他命走私案，海巡署已將涉案走私漁船和逮捕的3人押回高雄興達港偵辦。

由於數量相當驚人，台灣高檢署檢察長王添盛將於下午南下高雄地檢署召開記者會，說明查緝經過與慰勉查緝人員。1060324

(中央社)