公開車測報告 交通部：年底前研議作法
時代力量籍立委徐永明今天表示，已提出修法，要求交通部應公布車輛安全檢驗結果，實施分級制度並公告上網；交通部表示，樂觀其成，盼年底前研議出可行作法，並對外公布。
徐永明上午在立法院舉行記者會時表示，台灣國產車必須經過車測中心檢測，結果報告會送到交通部車安中心審核；公路法也規定國產車、進口車都要通過公路法中「側方碰撞乘員保護」、「前方碰撞乘員保護」等規定，也是所謂「碰撞法規」。
徐永明說，但消費者只會知道最後測試結果，通過或不通過，他認為消費者有知的權利，要求公開車測報告，因此提出公路法第63條條文修正草案，受檢車輛「碰撞法規」數據，應公布在交通部網站，並就其結果予以分級。草案已在上星期完成一讀付委，呼籲交通委員會盡快處理。
汽車專家龐德表示，近年台灣對行車安全法規有在進步，但都著重在「主動安全」部分，包括胎壓偵測器、電子防滑系統逐年強制安裝；但「被動安全」也就是車子被撞之後對乘客保護部分，卻還在停留狀態。
龐德說，國外3大新車評鑑制度（NCAP，New Car Assessment Program）包括歐盟、日本、美國，都是先進汽車工業國家，背景來自當地交通機關扶植民間協會成立民間機構；若能把數據簡化成類似分級制度，民眾就不用自己猜，「撞出來就很清楚等級在哪裡」。
交通部路政司專門委員李昭賢表示，修法授權交通部可以公開車輛安全檢測數據，樂觀其成，並持正面、開放立場。但相關檢測數據，富有相當專業性，已請車輛安全審驗中心汲取國外經驗及作法，作為國內推動參考，希望年底前研議出可行作法，並對外公布。1060324
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。