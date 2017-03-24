公開車測報告 交通部：年底前研議作法

時代力量籍立委徐永明今天表示，已提出修法，要求交通部應公布車輛安全檢驗結果，實施分級制度並公告上網；交通部表示，樂觀其成，盼年底前研議出可行作法，並對外公布。

徐永明上午在立法院舉行記者會時表示，台灣國產車必須經過車測中心檢測，結果報告會送到交通部車安中心審核；公路法也規定國產車、進口車都要通過公路法中「側方碰撞乘員保護」、「前方碰撞乘員保護」等規定，也是所謂「碰撞法規」。

徐永明說，但消費者只會知道最後測試結果，通過或不通過，他認為消費者有知的權利，要求公開車測報告，因此提出公路法第63條條文修正草案，受檢車輛「碰撞法規」數據，應公布在交通部網站，並就其結果予以分級。草案已在上星期完成一讀付委，呼籲交通委員會盡快處理。

汽車專家龐德表示，近年台灣對行車安全法規有在進步，但都著重在「主動安全」部分，包括胎壓偵測器、電子防滑系統逐年強制安裝；但「被動安全」也就是車子被撞之後對乘客保護部分，卻還在停留狀態。

龐德說，國外3大新車評鑑制度（NCAP，New Car Assessment Program）包括歐盟、日本、美國，都是先進汽車工業國家，背景來自當地交通機關扶植民間協會成立民間機構；若能把數據簡化成類似分級制度，民眾就不用自己猜，「撞出來就很清楚等級在哪裡」。

交通部路政司專門委員李昭賢表示，修法授權交通部可以公開車輛安全檢測數據，樂觀其成，並持正面、開放立場。但相關檢測數據，富有相當專業性，已請車輛安全審驗中心汲取國外經驗及作法，作為國內推動參考，希望年底前研議出可行作法，並對外公布。1060324

(中央社)