川普將提名海格提 出任駐日大使

白宮今天表示，美國總統川普有意提名商人海格提（William Hagerty）為下一任美國駐日本大使。

路透社報導，來自美國田納西州的海格提曾創立私募股權公司－海格提投資公司（Hagerty Peterson），他在波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）服務時曾奉派駐日3年，之後在前總統老布希（George H.W. Bush）任內為白宮效力。

如果美國國會通過這項任命案，海格提將取代2013年駐日至今的卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）。（譯者：中央社周莉芳）1060324

(中央社)