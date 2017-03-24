光隆越南廠房火勢二度燃起

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台灣光隆越南子公司廠房昨天上午發生大火，到下午4時基本得到控制，但到了晚上9時火勢又重新燃起，一名主管看到廠房再度陷入火海，心痛昏倒，被緊急送醫。

台灣光隆越南子公司─光隆湄公公司位於越南南部芹苴市（Can Tho）茶碌工業區（Tra Noc），專業生產羽絨以及寢具，工廠面積約1萬7000平方公尺，聘用當地約1300名員工。

越南快訊新聞網站今天報導，火災於昨天上午9時許發生，到當天下午4時火勢得到控制，沒想到晚上9時許又重新燃起，而且可能向外蔓延。

報導指出，一名台灣籍高層主管看到廠房再度陷入火海、財產通通燒成灰燼，心痛昏倒而送醫急救。

報導說，因應火勢蔓延的可能，當局必須將數百個周邊民戶疏散到安全地方，除了派出當地數百名消防人與消防車等進行搶救外，還請周邊省市消防單位增派人力到場援助。到今天上午6時，消防人員仍在全力灌救中。

芹苴市警方官員引述廠方表示，公司剛進口大量生產材料，僅僅材料損失金額已達600萬美元。1060324

(中央社)