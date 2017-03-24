金曲歌后拒尪求愛 黃妃不求2胎原因心酸

老公曾暗示生第二胎，不過黃妃內心糾結，擔心第二胎會跟懷庭庭時一樣「要躺在床上不能動，這樣誰來照顧他？」（圖／本報系資料照片）

金曲歌后黃妃唱功深厚、嗓音高亢清亮，以《非常女》、《追追追》等歌曲紅遍大街小巷，而黃妃去年推出新專輯《雙生花》，戀家的她多待在高雄，談到家庭生活，42歲的黃妃育有2歲兒子「庭庭」，被問到是否打算生第2胎，她坦言老公有暗示，但黃妃拒絕老公，背後真相令人心疼。

黃妃2005年與水電工老公步上紅毯，婚後育有2歲兒子「庭庭」，黃妃因體質關係，經歷4次流產，根據《蘋果日報》報導，42歲的黃妃被問到是否打算生第2胎，她表示老公暗示再生，常在兒子面前說「叫媽媽再生個弟弟妹妹給你好不好」，當聽小孩說好黃妃都內心糾結，她表示擔心第二胎會跟懷庭庭時一樣「要躺在床上不能動，這樣誰來照顧他？」

被問到那再過幾年會動念，黃妃則苦笑：「可是我年紀很大了...」，不過黃妃也表示，她身體健康，沒有因流產而傷到體質，有子萬事足的她，歌唱事業順利，黃妃目前對生二胎暫不考慮。

(中時電子報)