同婚辯論 許毓仁批：法務部應改名「恐同部」

同婚釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論。（趙雙傑攝）

同婚釋憲案言詞辯論今天登場，庭上展開激烈攻防。挺同婚團體「婚姻平權大平台」今天邀支持群眾現場全程直播，由總召集人呂欣潔、人權律師林實芳點評並解說，協助理解專業法律文字；伴侶盟也選於他處進行直播。

力推同婚初審過關的立委尤美女、許毓仁，今天也預計到場與談，許毓仁稍早已到場與群眾坐在一起。他表示，上午也在辦公室收看直播，批評法務部發言圍繞在數千年傳統、同婚需求何時產生等言論，「真的很誇張！」

「法務部應該改名恐同部！」立委許毓仁表示，上午有在辦公室看直播，但實在受不了法務部說法，讓他非常失望。他指出，推動同婚過程曾經溝通多次，法務部長邱太三更親自到辦公室解釋，但「從過去到現在都沒有改變」。

許毓仁直言，過去努力這麼久、儘量與社會溝通，仍遺憾看見法務主管機關的態度仍相當僵化，非常訝異，更打趣說可能在憲法法庭上，一定要有人扮黑臉。但法務部代表政府，憂心堅持「隔離當平等」邏輯、踩得很死，代表對於社會「衝擊最小」的論述。可能讓大法官認為是政府態度。

他也說，民意支持同婚，已經是「政府v.s.人民」的戰爭，要很努力往前再跨一步，同婚釋憲在修民法或立專法預期有較激烈爭辯，但已有共識現行法規無法保障同性婚姻。

他坦言，最近士氣有點低落，加上本會期未列入優先法案，社會上又有些不同聲音出現，即使辯論結果為專法開門，但寧願「專法民法決戰」，均應在這個會期做決定，否則恐更拖延更久，加上再來就要選舉，更恐影響執政黨意志。

「與大家站在一起。」許毓仁也呼籲，全世界都在看台灣，要不要往前跨一步，成為亞洲典範。政治領袖要有智慧與意志貫徹，也鼓勵同志不要放棄，走到這一步，應為自己感到驕傲。他並建議，支持群眾可以到地方選區立委辦公室柔性勸說，目前多數仍傾向不表態或立專法，再來選舉期間，更多人更不會讓議題附身，他也會持續爭取黨內立委認同。

(中時)