若非叔叔東尼 蠻牛：我可能去踢足球

西班牙名將納達爾。(美聯社資料照)

先前傳出「叔侄檔」拆夥，西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)的叔叔東尼納達爾(Toni Nadal)跳出來澄清是誤傳，納達爾本人也再度重申東尼對他的重要性，「若不是他，或許我沒有機會接觸網球，而會去踢足球了。」

納達爾坦言，過去的確叔叔東尼在他選手生涯中占很大決定權，「但我現在已經30歲不是14歲，現在我必須自己負起責任，但我仍會聽取他的意見。」邁阿密網賽納達爾將在沒有東尼的陪伴下出征，接下來ATP巡迴賽或許也會是相同狀況。

「我已經準備好在沒有他的陪伴下展開巡迴賽，我尊重他的決定，這也是全新的開始，但我們的關係不會因此改變。」納達爾表示，東尼是他網球生涯的重要啟蒙者，「如果不是他，我可能不會打網球而是踢足球。」

納達爾生涯4度在南灣闖進決賽都飲恨，今年在喬柯維奇和當今球王莫瑞都退賽之際，盼能一嘗宿願，下半部籤表的他，最大考驗之一要先過加拿大重炮拉奧尼奇(Milos Raonic)這關。

(中時電子報)