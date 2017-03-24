高雄各戶政所，手語也會通

鳳山區第一戶政事務所成立手語服務櫃台，服務員陳翠芸10年來為不少聽語障人士服務。（高市民政局提供）

鳳山區第一戶政事務所體會聽障人士的不便，2007年起即投入手語學習，並成立手語服務櫃台，2013年，高市民政局更擴大手語服務，在鼓山、左營、楠梓、苓雅、前鎮、小港、大寮、三民第二、鳳山第一及第二戶政所均設手語櫃台，同時以視訊連線方式，讓各戶政所都可透過電腦視訊，提供手語服務。

鳳山第一戶政所手語服務員陳翠芸本身聽力正常，家族也沒有親戚是聽語障，然而10年前從政府開辦的手語研習課，了解聽語障人士的不便後，便自費於下班時間積極學習手語，並促成鳳山第一戶政所成立手語服務櫃臺，經過長期累積，聽語障人士都知道她，若有需要，經常跨區到鳳一戶政所找陳翠芸辦理戶政業務。

陳翠芸說，每次看到聽語障朋友順利完成申辦業務時，臉上堆滿的喜悅笑容，就是她鑽研手語的動力。

高市民政局長張乃千表示，目前高雄市戶政事務所均設有視訊設備，透過即時視訊技術，手語服務已不侷限在鳳山區第一戶政事務所，歡迎聽語障朋友踴躍利用「手語服務櫃台」及「手語視訊諮詢服務」。

(中時)