NBA》球爸再發狂語 放話兒子比柯瑞更好
就算兒子朗佐很有機會成為今年NBA狀元，「球爸」拉瓦爾鮑爾(Lavar Ball)真的越來越狂了！拉瓦爾24日在節目中公開放話，如果勇士球星柯瑞與他效力UCLA的兒子互換球隊，UCLA男籃會變更爛，勇士則會變好，嗆辣放話再次引發爭議。
「UCLA(加州大學洛杉磯分校)絕對不會在當前這個位置，」先前也放話假如跟喬丹對決，自己會贏的拉瓦爾鮑爾說，「柯瑞只會不斷投籃，讓勇士輸掉比賽，他不搶籃板，也不傳球，當對方開始包夾，他就掉球，因為他太小支了。」
只是拉瓦爾鮑爾如此猖狂的發言，似乎忘記或根本不知道，柯瑞曾在2008年NCAA男籃錦標賽，帶領默默無名的戴維森學院擊敗UCLA挺進8強，當年柯瑞的投籃命中率高達5成1，包含三分命中率4成2。
沒想到拉瓦爾鮑爾繼續嗆聲，「假如現在把朗佐鮑爾放到勇士，跟那些能跑能投的好手同隊打球，你猜會發生什麼事？」看來朗佐鮑爾還沒進入NBA，就被自己老爸害到得罪一大堆球星了。
拉瓦爾鮑爾的嗆辣發言，此時終於引爆一旁的球評史蒂芬史密斯怒火，他氣到直接打斷拉瓦爾的話，直接回嗆，「你應該清楚你的兒子根本還沒達到柯瑞的水準！」頓時讓現場氣氛相當尷尬。
(中時電子報)
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