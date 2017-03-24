清明祭祖安啦！中市抽驗豆乾、豆芽菜ALL PASS
清明祭祖，經坊間經常以調味豆乾、豆芽菜包春捲素料做為祭品，台中市衛生局公布清明節應景食品抽驗結果，包括未調味豆乾24件及豆芽菜32件共56件，檢驗防腐劑及漂白劑二氧化硫，結果均合格。
衛生局提醒民眾，購買相關應景產品時，可向信譽良好商家購買，烹煮前也應充分清洗，降低二氧化硫殘留，保障食用安全。
台中市衛生局食藥科指出，未調味豆乾及豆芽菜是清明節包潤餅的常用食材，這次抽驗檢驗項目分別為「防腐劑」及「漂白劑二氧化硫(標準：不得檢出)」，檢驗結果全數與規定相符。
「二氧化硫」可使食品外觀光亮、潔白，是食品加工常用的漂白劑，若攝入過量二氧化硫可能造成哮喘、頭痛及噁心等症狀影響健康。
衛生局呼籲，民眾在購買相關清明節應景產品時，可聞聞看有無嗆鼻的刺激味，烹煮前充分清洗食材，或浸泡於清水30分鐘後再洗淨，烹煮時也儘量打開鍋蓋，讓二氧化硫盡量揮發降低殘留。
(中時)
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