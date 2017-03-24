戎祥遺孀遇恐怖計程車 逼上車還罵幹！
藝人與計程車運將糾紛不少，這回這是戎祥遺孀賴芊合遇上恐怖計程車，她昨晚透露自己和妹妹在台北街頭，遇上一台爆走計程車，不僅違規要兩人上車，甚至出口飆罵髒話「幹」，讓她嚇得貼出照片，要粉絲多注意。
賴芊合昨晚要搭計程車時，沒想到卻在街頭遇上一台差點撞上自己兩次的計程車，對方第一次違規迴轉要她上車，但賴芊合沒有回應，沒想到計程車司機卻氣罵「幹！」隨後她往前走要攔車，怎知對方又開快車殺出來，連一旁撿回收的老人都差點被撞上。
這讓賴芊合嚇壞了，直呼「這種計程車誰敢搭？」、「要收入也不是這樣吧？」強調自己沒喝醉、也穿得很樸素，在忠孝東路與敦化南路口車多地方還能遇上這樣的計程車，讓她直呼「社會到底怎麼了？」可賴芊合也說絕不是所有的計程車司機都這樣，只是希望粉絲能多加注意。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。