戎祥遺孀遇恐怖計程車 逼上車還罵幹！

賴芊合昨在臉書上po出恐怖計程車行徑。（圖／本報系資料照片，取自賴芊合臉書）

藝人與計程車運將糾紛不少，這回這是戎祥遺孀賴芊合遇上恐怖計程車，她昨晚透露自己和妹妹在台北街頭，遇上一台爆走計程車，不僅違規要兩人上車，甚至出口飆罵髒話「幹」，讓她嚇得貼出照片，要粉絲多注意。

賴芊合昨晚要搭計程車時，沒想到卻在街頭遇上一台差點撞上自己兩次的計程車，對方第一次違規迴轉要她上車，但賴芊合沒有回應，沒想到計程車司機卻氣罵「幹！」隨後她往前走要攔車，怎知對方又開快車殺出來，連一旁撿回收的老人都差點被撞上。

這讓賴芊合嚇壞了，直呼「這種計程車誰敢搭？」、「要收入也不是這樣吧？」強調自己沒喝醉、也穿得很樸素，在忠孝東路與敦化南路口車多地方還能遇上這樣的計程車，讓她直呼「社會到底怎麼了？」可賴芊合也說絕不是所有的計程車司機都這樣，只是希望粉絲能多加注意。

(中時電子報)