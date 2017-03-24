謝長廷：不進口核災區食品 影響台日貿易、台公信力
駐日代表謝長廷上任後，從沖之鳥礁漁權，到台日海洋對話，再到輻射食品解禁，處處幫日本說話。日前他接受媒體專訪，再度提到進口「核災區」食品，並說若不解決這問題，會影響台灣與日本談自由貿易以及台灣的公信力。
謝長廷任職駐日代表後，頻針對進口日本「核災區」食品發言，他曾說過關於台灣是否對福島核災食品進口限制鬆綁，他表示若無污染大概就會慢慢解禁。並曾因在臉書上傳照片，東京超市也賣福島蔬菜，並說「日本人對自己的健康比我們更重視，管理也更嚴格，不可能有檢驗不合格的危險的食物，還能在超市販售」結果被網友罵「台奸」。他認為，如果台灣不能理性討論問題，而被誘導、泛政治化，內部無法團結。
謝長廷日前接受《中央社》專訪，指台灣目前禁止進口日本福島等5縣「核災區」食品，這問題遲未解決，形成台日之間的敏感問題。他認為，此事會影響到台日自由貿易協定的協商。
謝長廷認為，此事一定會帶來影響。日本曾禁止進口台灣的椪柑、棗子，但在去年年底、今年年初就開放了。他說，科學根據、理性討論是世界規格，如果不遵循，可能對方也會報復。
謝長廷並強調，如果食品是無問題，合於標準的，日本會期待台灣開放，但此事如果一直拖，因為台灣的政治原因或不實報導，這樣對台灣的公信力跟形象影響很大。他表示，不能講沒有事實的話，譬如說「你們日本不能賣，賣給台灣，是歧視」，這不是事實。在日本，民眾認為政府准賣的，就沒問題。
(中時電子報)
文章來源：謝長廷：日本食品進口問題影響自貿協商
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