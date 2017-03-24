張麟徵批馬：錯過時機解決國家認同問題

台大政治系榮譽教授張麟徵。(圖/本報系資料)

孫文學校昨天(23日)舉辦論壇，主題是「國民黨領導人歷史評價－馬英九」，由台大政治系榮譽教授張麟徵擔任主講。她發言表示，馬英九原本自稱是中國人，追求兩岸終極統一，但是造到綠營質疑就退縮，最終錯過時機去解決國家認同問題，這等同於延續上任的「去中國化」政策。

孫文學校本月舉辦「國民黨領導人歷史評價系列講座」，自2日起陸續評價了蔣中正、蔣經國、李登輝，昨天也辦了關於前總統馬英九的評價座談。

主講人張麟徵說：「馬英九執政8年，把國民黨帶的越來越弱，這是因為沒有認識到一系列問題。其中，最明顯的就是國民黨核心價值的流失，由於馬輕忽認同問題，不再提兩岸終極統一，最終造成台獨尾大不掉。」

張麟徵接著說：「馬英九對太陽花學運處置失當，造成國民黨之後兩次選舉大敗，其抗壓性不足、手腕不夠、不懂人和，用人也有問題，使得現在年輕人在黨內無法出頭。」

她也強調，國民黨應該要說清楚，究竟是要統還是要獨？而自己最不能接受的是「不統、不獨、不武」這種說法！

(中時電子報)