OMC國際裁判陳美惠 鼓勵技職孩子

OMC（世界美容美髮協會）世界盃國際裁判陳美惠（圖），重回校園，體認回饋社會真諦，她長期投入公益慈善，以自身的奮鬥歷程，鼓勵技職體系孩子，堅持努力，開創璀璨人生。（陳美惠提供）中央社記者卞金峰傳真 106年3月24日

OMC（世界美容美髮協會）世界盃國際裁判陳美惠，重回校園，體認回饋社會真諦，她長期投入公益慈善，以自身的奮鬥歷程，鼓勵技職體系孩子，堅持努力，開創璀璨人生。

總是打扮亮麗的OMC台灣總會世界盃國際裁判陳美惠，重回校園，體認回饋社會真諦，她長期投入公益慈善，以自身的奮鬥歷程，鼓勵技職體系孩子，堅持努力，開創璀璨人生，陳美惠的努力，讓她成為萬能科技大學106年度傑出校友和萬能之星。

身兼KIREIKAN綺麗館美學總監、萬能科技大學兼任講師的她表示，在萬能教書，生活更有意義，也有成就感，非金錢買得到的。

陳美惠從聖德基督學院畢業後積極投入社會關懷，回饋社會，總是忙於公益活動的她，積極充實自己，6年多前，她重拾課本，回到校園當學生，陳美惠談起在萬能求學的過程。

陳美惠說，原本是念外文系，選擇化妝品應用與管理系研究所就讀，一舉數得。以前要常上美容院，現在都自己化妝弄頭髮，很方便、很省時，有更多的時間去做喜歡、有意義的事情。

長期投入公益慈善活動的陳美惠說，就讀於萬能科大後，改變了她的心境，也讓她邁向自我實現，發揮潛能的層次。

她指出，進入學校念書後，讓她人生改變了，過去參加慈善活動，都是直接捐錢，後來參加桃園東南扶輪社的義賣活動，從捐錢變成親手做東西義賣，也報名參加幫老人家彩妝活動，就直接感受老人家的感動，很開心，跟過去的體會相差十萬八千里，直接捐錢與自己親手做出東西義賣的差異很大，在學校學到了技能讓她能以專長回饋社會，感覺人生很有意義。

陳美惠心懷感謝，求學過程中許多師長對她的提攜與幫助，尤其是獲得第九屆技職之光獎項的金牌老師林明惠。

陳美惠憑藉著美容天分，在萬能教師專業的技能傳授，她在學期間得到國際技藝競賽七項冠軍、五項亞軍，畢業後，也將事業版圖拓展到美容界，並且擔任世界美髮組織(OMC)世界盃、歐洲盃、亞洲盃國際錦標賽之國際裁判，榮獲外交部NGO表揚。

陳美惠表示，相當認同學校重視實作的教育方式，透過職場實務實習，讓學生畢業前即進入企業，以師徒制概念，培養實作能力，畢業後即能馬上為企業錄用，建立學用合一的學習環境。

她指出，有夢最美、希望相隨，沒有什麼不可能，如果自己夠努力，夠堅持，凡事不怕慢只怕站，不用考慮結果，做就對了，「做中學，學中做；做中覺，覺中悟」，找對方法持續練習，沒有學不會的，尤其是在緊要關頭，意志力可以戰勝一切。

她表示，喜歡技職體系的孩子，善良、貼心、努力、盡職又盡責、從不抱怨、能吃苦又耐勞。對於技職體系的孩子，陳美惠特別鼓勵學生，深信在未來即使沒有國立光環，也都會有自己特別喜歡的璀璨人生。1060324

(中央社)