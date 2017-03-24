司改會議分組會議 討論司法文書白話文

我要評比

總統府司法改革國是會議第四組第三次會議今天早上在總統府舉行，與會委員將討論如何讓司法文書白話文的改革；訴訟外紛爭解決機制；法律人的養成、考選、專業訓練等議題。

第四組的主題為「參與、透明、親近的司法」，今天要討論的議題分為3大類，第一大類為司法文書與司法語言的改革。

司法文書如檢察官的傳喚通知書、通緝文書、起訴或不起訴書、法庭的開庭通知書等，與會委員指出，當事人接到這些文書，如果不能明白，可能因為不能及時反應、不知反應，讓自己的權利受到損害，甚至讓自己的人身自由、財產受到損害。

因此今天委員將討論如何建立一個支援司法文書白話文？曾遇過的困境有哪些？如何解決目前困境？大家對於司法文書白話文改革的理想目標及理想樣貌是什麼？

第二大類為訴訟外紛爭解決機制，與會委員將討論機制運作替代訴訟的現況與效益；現行民刑事調解、家事調解、鄉鎮市調解之現況效益，及民刑事調解委員、修復式司法促進者、家事調解委員、鄉鎮市調解委員的選任、資格、訓練、退場機制、申訴管道和申訴案件處理等。

與會委員也將討論提高替代訴訟效益的具體改革建議；醫療糾紛現況；如何建立鑑定先行的非訟醫糾處理、調解機制等。

第三大類為法律人的養成、考選、專業訓練，委員將討論是否應該貫徹審檢徹底分流，因此廢除司法官特考；法律專業資格取得，是否可以「一體化」；「一體化」的專業資格考試確立後，是否也要建立「一體化」的職前培訓機制；法官是否可以「全部」由資深的律師當中「選任」等議題。1060324

(中央社)