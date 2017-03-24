九二一危樓 雲林縣府將價購蓋警分局

我要評比

因九二一大地震而成為危樓的雲林縣斗六市祥瑞大樓，在荒廢17年後，將由縣府協議價購及徵收，計劃興建縣府第二辦公大樓及斗六警分局。（縣府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月24日

因九二一大地震而成為危樓的雲林縣斗六市祥瑞大樓，在荒廢17年後，將由縣府協議價購及徵收，計劃興建縣府第二辦公大樓及斗六警分局。

雲林縣政府今天表示，祥瑞大樓位於斗六市雲林路二段及鎮西路口，原為前後2棟、地上13層、地下2層的集合式住宅大樓。

1999年九二一大地震發生後，前棟大樓經鑑定為危樓，縣府採「以地易地」方式取得所有權，並完成拆除；後棟雖未拆除，但因大樓水電設施與前棟共構，無法維修，住戶也不敢續住，荒廢了17年餘。

雲林縣政府為解決祥瑞大樓問題，研議透過都市計畫變更程序，去年4月經內政部都市計畫委員會審議通過，變更為機關用地，並於去年6月23日公告。

縣府表示，土地取得問題獲得解套後，縣府規劃未來興建第二辦公大樓及斗六警分局；後續將與原住戶協調價購或依土地徵收條例進行補償費發放。

縣府指出，今年2月15日曾召集住戶進行協議價購說明會，溝通價購內容及相關程序，全數所有權人123人中，至今有82位繳交同意價購書、41位未回覆，縣府將針對未回覆者持續進行追蹤及溝通。

同意者將於3月28及29日進行協議價購簽約程序，簽約後最快1星期即可領取價購款項支票；其餘未協議價購者將於4月提徵收計畫，依徵收程序取得全部產權。

縣府表示，此案協議價購金初估約為新台幣1億5000萬元，期望打造斗六新風貌。1060324

(中央社)